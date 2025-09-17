СВР опубликовала шеститомный сборник документов о Второй мировой

Российское историческое общество опубликовало на своём сайте шеститомный электронный сборник архивных документов Службы внешней разведки о Второй мировой войне.

«К 80-летию Великой Победы подготовлен шеститомный сборник из более чем 800 рассекреченных источников, охватывающих весь период Второй мировой – от нападения нацистской Германии на Польшу до разгрома милитаристской Японии», — сообщается на сайте Российского исторического общества.

Первый том охватывает 1939-1945 годы, остальные пять посвящены событиям Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы.

