В российском городе кладбище оказалось заблокировано из-за одного обещания властей

В Норильске кладбище оказалось заблокировано для посещения из-за одного невыполненного обещания властей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Кладбище затапливает каждую весну и осень на протяжении десяти лет. Россияне не могут навестить своих покойных родственников. Администрация города пытается решить проблему с 2015 года. Тогда проверка установила, что кладбище на станции Голиково не соответствует санитарным нормам.

Суд обязал власти соорудить дренажную систему, обвалки, зеленую защитную зону, оборудовать подъездные пути для катафалков.

Местная прокуратура контролировала ход выполнения работ, однако и в 2025-м ничего не изменилось. На протяжении десятилетия люди не раз обращались с жалобами в мэрию. Им отвечали, что нарушения не устраняются, поскольку на это нет денег.

