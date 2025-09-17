Мораторий на сокращение медработников могут ввести в России

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) и депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Минздрав и региональные власти остановить сокращение медработников и снижение их зарплат. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на соответствующий документ.

Говоря о ситуации в российской медицине, политик напомнил о скандале в Екатеринбурге. По данным СМИ, в больнице № 24 медсестрам урезали стимулирующие выплаты на 30–100%. Их, как сообщалось, также официально перевели на должность уборщиц с более низким доходом.

По словам Миронова, такие случаи не единичные. Обман с надбавками он назвал "любимым приемом чиновников".

"Именно такая практика экономии бюджетных средств за счет работников <...> приводит к оттоку кадров и снижению доступности медпомощи населению", – добавил он.

Владимир Путин поручил повысить оклады медперсонала до 50% от общего размера заработной платы, однако лидер СРЗП счел это недостаточным. По его мнению, нужно довести повышение окладов до 70%, а также усилить контроль со стороны прокуратуры и Росздравнадзора за распределением зарплат среди медработников.

"Для того чтобы остановить "оптимизацию" системы здравоохранения на местах, я призываю Минздрав рекомендовать органам здравоохранения субъектов России ввести мораторий на сокращение штатов и прямой запрет на сокращение выплат работникам, а также на переоформление работников на менее оплачиваемые должности", – отметил парламентарий.

Он добавил, что недопустимо сокращать общее число врачей или снижать их зарплаты. Возможны исключения, однако каждый случай следует рассматривать отдельно и согласовывать на высоком уровне, подчеркнул Миронов.

Ранее Путин отметил положительные изменения облика российского здравоохранения. С его слов, за последние четыре года модернизации первичного звена по всей стране построили и реконструировали более тысячи поликлиник. Кроме того, специалисты запустили 174 тысячи единиц современного медоборудования.