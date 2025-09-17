В России предложили продлить ежегодный оплачиваемый отпуск

Ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудников российских компаний и предприятий должен длиться дольше нынешних 28 календарных дней в году. Такое мнение высказал замглавы Московской федерации профсоюзов (МФП) Сергей Чиннов, его слова приводит ТАСС.

Ранее с подобной инициативой выступили депутаты Госдумы (ГД) от фракции «Справедливая Россия — За правду». Представитель фракции Николай Новичков заявлял, что подобное предложение готовится к внесению на рассмотрение в ГД. Чиннов поддержал такую инициативу, пояснив, что у работников должно быть больше времени в году для проведения досуга с семьей. Чиновник предложил продлить оплачиваемый отпуск до 35 дней.

ОП: увеличение отпуска приведет к огромным расходам без эффекта для работников

Он добавил, что в России уже пятый год подряд наблюдается тревожная тенденция. Сотрудники компаний проводят в среднем больше времени на работе, чем раньше. Особенно эта проблема актуальна для организаций, где нет профильных профсоюзов. «Люди стали работать больше, например, по 12 или даже 16 часов», — констатировал Чиннов.

Работники должны полноценно отдыхать и восстанавливать силы после напряженного труда на работе. Однако не у всех сотрудников в России сейчас есть такая возможность. Из-за действующего моратория на проверки Госинспекции труда в ряде случаев не может повлиять на недобросовестных работодателей, которые заставляют подчиненных работать больше положенного по действующему трудовому законодательству, резюмировал Чиннов.

Ранее юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина рекомендовала россиянам брать отпуск в конце года, чтобы продлить новогодние праздники. В 2025-м подобным образом можно пролонгировать нерабочее время с 12 до 16 дней. Для этого, отметила эксперт, следует взять отпуск всего на два дня — 29 и 30 декабря.