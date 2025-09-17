Премии Городской Думы вдохновляют учеников и педагогов на новые достижения

Южно-Сахалинск - молодой, перспективный и динамично развивающийся город. Это один из важных экономических, культурных и образовательных центров Дальнего Востока.

Особое внимание в островной столице уделяется уровню школьного образования. В Южно-Сахалинске находится одна из самых современных гимназий в ДФО. Здесь успешно запущен детский технопарк "Кванториум", который и стал очень популярным у школьников. Местные педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, в том числе по прикладному использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Внимание к воспитанию подрастающего поколения окупается сторицей. Подтверждение тому - многочисленные победы учеников и педагогов образовательных организаций областного центра в региональных, всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, фестивалях и конференциях.

Все эти достижения стали возможны благодаря четкому вектору, направленному на развитие и модернизацию образовательной системы, поддержке правительства Сахалинской области, целевым муниципальным программам и мерам поощрения, введенным Городской Думой города Южно-Сахалинска. Ежегодно она вручает премии 50 учащимся 5-9-х классов.

- Вот уже на протяжении 18 лет Городская Дума ежегодно отмечает лучших учеников школ, гимназий и лицеев, которые демонстрируют выдающиеся результаты в учебной, научной, творческой и социально полезной деятельности. Среди лауреатов - победители олимпиад и конкурсов регионального и всероссийского уровня, участники фестивалей и конференций, а также лидеры детских общественных движений. Это школьники, которые доказали, что нет ничего невозможного, если есть цель, поддержка наставников и вера в себя. Их победы - это не просто личный успех, но и повод для гордости наших горожан, - рассказал председатель Думы Олег Логачев.

Наряду со школьниками за достижения и заслуги награждают и лучших учителей. Ежегодно десяти педагогам школ, детских садов, организаций дополнительного образования присуждаются премии Городской Думы. Так отмечается вклад в развитие системы образования, инновационные и креативные авторские методики, участие в конкурсах профессионального мастерства и стремление к развитию личных компетенций.

Неоценимую поддержку педагогам в их стремлении к личному росту и повышению профессионального уровня оказывают образовательные учреждения. Качественный менеджмент, открытость к новым подходам обучения и инициативам, высокие показатели качества образования не остаются незамеченными. Для школ, лицеев, гимназий Городская Дума предусмотрела ежегодную финансовую поддержку - три премии для лучших. Эти средства можно направить на развитие образовательной организации.

- Претендентов на получение адресных премий отбирает специально созданный организационный комитет. В его состав входят представители департамента образования, образовательных организаций, и, конечно, депутаты Городской Думы. Наша задача - оценить портфолио ребят и педагогов, их достижения. И это непросто - из множества талантливых, перспективных и одаренных отобрать лучших. Все - и учителя, и ребята, - очень увлеченные, целеустремленные, невероятно способные. Но нам нужно отметить 50 школьников, десять педагогов и всего три образовательных организации, - подчеркивает заместитель председателя Городской Дума Татьяна Рудакова.

После утверждения протокола оргкомитета, проект решения со списком кандидатур направляется на согласование в постоянный Комитет Городской Думы по делам молодежи, спорту и социальной политике. Завершающим этапом становится утверждение номинантов голосованием на заседании представительного органа.

Всего с 2007 года, за время существования этой меры поддержки, школьники Южно-Сахалинска были удостоены премии 854 раза, 155 раз она присуждалась педагогам и 36 - образовательным учреждениям города. Для многих номинантов награда становилась стимулом в достижении новых высот. Из года в год они стремились показывать более высокие результаты, потому некоторым удавалось попадать в списки претендентов на почетную награду несколько лет подряд.