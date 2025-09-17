Стартовал стипендиальный конкурс для студентов вузов и ссузов

В России дан старт новому циклу стипендиального конкурса для студентов высших и средних специальных учебных заведений, который проводит Фонд Мельниченко.

© Российская Газета

Предыдущие циклы конкурса вызвали серьезный интерес у молодежи. Многие студенты высших и средних учебных заведений, попавших в список поддерживаемых Фондом, не просто активно участвуют в конкурсе, но уже начинают уделять больше внимание учебе, чтобы результаты позволили претендовать на высокие стипендии в следующем цикле.

Ребята понимают, что выбранные ими специальности нужны и важны, раз они получают через Фонд такую существенную поддержку от реального сектора экономики.

В новом цикле конкурса условия получения стипендии и ее размер остались практически без изменений. Однако стоит отметить несколько обновлений. Так, максимальный срок получения стипендии увеличен до 16 месяцев (за июль и август выплаты не предусмотрены). Кроме того, студенты вновь могут подавать документы на конкурс на общих основаниях.

Изменились и требования к успеваемости: теперь допускается наличие не более двух оценок "хорошо" в семестре. Наконец, участвовать в конкурсе могут и первокурсники, но только начиная со второго семестра.

И еще. Студенты из учебных заведений, которые включены в список Фонда, должны обучаться очно по техническим и инженерным специальностям или направлениям. Принимаются заявки от обучающихся бакалавриата, магистратуры и специалитета.

Соискатель стипендии должен быть гражданином России и на момент подачи заявки достигнуть 16 лет. Важные условия - отсутствие академических задолженностей и высокая успеваемость. У студентов вуза допускается не более двух "четверок" за последний семестр, у студентов заведений СПО - не более трех.

Есть и другие нюансы. Размер стипендии не определяется лишь успеваемостью студентов; на это влияют и другие важные факторы. Среди них - принадлежность претендента к числу выпускников Центра талантов.ФМ или Профклассов.ФМ, а также его достижения в конкурсах профессионального мастерства. Фонд учитывает награды за активное участие в научно-исследовательской деятельности, а также публикации в рецензируемых научных изданиях. Не помешает студенту наличие исключительных прав, патентов или свидетельств на результаты интеллектуальной деятельности. Все эти достижения также могут стать решающим фактором при назначении стипендии. Наличие этих позиций в резюме подчеркивает важность не только академических успехов, но и активного участия студентов в различных сферах профессиональной и научной жизни.

Напомним, что стипендия Мельниченко учреждена Фондом Мельниченко в сентябре 2024 года. Претендентами на стипендию Андрея Мельниченко могут стать студенты вузы и заведений СПО из разных регионов страны, обучающиеся по естественно-техническим направлениям.

В программу включены 44 вуза и 107 учебных заведений среднего профобразования. Важно: среди них 6 ведущих вузов (Владивостокский государственный университет, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Дальневосточный федеральный университет, Забайкальский государственный университет, Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского, Тихоокеанский государственный университет) и 21 заведение СПО Дальнего Востока.

Всего за два цикла было получено более 1500 заявок. А по итогам двух циклов стипендиатами стали более 300 студентов. Среди них 45 процентов - студенты СПО, а 55 процентов - студенты вузов.

Ежемесячные стипендиальные выплаты составляют от 5000 до 25000 рублей для студентов вузов и от 5000 до 20000 рублей для студентов колледжей СПО из нескольких регионов округа.

Прием заявок на первый цикл конкурса осуществляется до 21.00 6 октября 2025 года на сайте стипендии. Там же можно ознакомиться с условиями конкурса, графиком его проведения и перечнем необходимых документов.

Контакты

Консультации для участников конкурса предоставляются:

по электронной почте -aimstipendia@yandex.ru;по телефону 8-800-700-28-84;в официальном телеграм-канале конкурса https://t.me/aimstipendia