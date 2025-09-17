Россиянам назвали способ продлить новогодние праздники

Юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина в интервью РИА Новости сообщила, что новогодние праздники можно продлить с 12 до 16 дней, взяв отпуск всего на два дня — 29 и 30 декабря.

© Лента.ру

Ерзина отметила, что если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, отдых фактически начнется уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. В результате всего два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что делает такое решение и удобным, и выгодным.

При этом отпуск в декабре будет выгодным, поскольку в этом месяце 22 рабочих дня. Двухдневный отдых не приведет к снижению дохода для сотрудников, которые работают по системе оклада, отметила эксперт.

Ранее депутат Николай Новичков заявил, что отпуск в России нужно увеличить до 35 дней вне зависимости от возраста и стажа. Соответствующий законопроект готовят к внесению на заседании уже в текущую сессию.