Российский регион останется без интернета на несколько дней

Временное отключение интернета запланировано в Камчатском крае с 25 по 29 сентября для проведения работ по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин - Камчатка.

На это время социально значимые объекты переведут на спутниковую связь, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Камчатка готовится к временному отключению интернета на четыре дня с 25 по 29 сентября. Основная цель плановых работ - защита полуострова от повреждения магистрального оптического кабеля, который соединяет Камчатку с глобальной сетью. <…> На период отключения для минимизации неудобств и обеспечения жизнедеятельности полуострова все социально значимые объекты, включая некоторые финансовые учреждения, продуктовые магазины, спецслужбы и другие критически важные учреждения, на время проведения работ будут переведены на спутниковую связь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заключительные регламентные работы будут проведены национальным оператором связи ПАО "Ростелеком".

По данным властей, несмотря на обозначенные даты, срок начала и окончания работ зависит от гидро- и метеоусловий в акватории, непосредственно работы с перерывом сервиса займут 48 часов.

Как рассказал министр цифрового развития края Николай Киселев, кабель заведут в специальную трубу, уже обустроенную под землей и в море. Действующую морскую часть кабеля разрежут и соединят с наземной частью линии связи, вновь проложенной под мысом Левашова.

"Это очень сложные работы, которые требуют привлечения высококвалифицированных специалистов и специализированной техники с материка. Важно провести их именно сейчас, чтобы обезопасить полуостров от ситуаций, связанных с воздействием природы и человека на наш оптический кабель, который соединяет нас с глобальным интернетом. Эти мероприятия позволят застраховать нашу береговую инфраструктуру на многие годы вперед", - отметил Киселев, его слова приводит пресс-служба.

Работу на спутниковом канале протестируют 20-21 сентября, после чего на сайте и в социальных сетях правительства региона будет обозначен список сервисов и банкоматов, которые останутся доступны в дни отключения.