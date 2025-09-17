Участники спецоперации пополнят штат омского правительства

В Омской области стартовала кадровая программа "ПРОдвижение ГЕРОЕВ", ориентированная на участников специальной военной операции. Проект заточен на подготовку нового поколения управленцев. И предполагает трудоустройство ветеранов в министерства, ведомства, а также на ведущие предприятия региона.

© Российская Газета

Участниками проекта стали более тридцати омичей - участников СВО. Все они - победители профильного регионального кадрового конкурса. Обучение началось на базе Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. Программа, рассчитанная на двенадцать месяцев, предполагает не только теоретический курс, но и проектирование, защиту идей и практику, в том числе в других регионах.

- В рамках обучения ребята пройдут образовательный курс в Центре "Машук", а также будут стажироваться в органах государственной, муниципальной власти и на предприятиях. За каждым будет закреплен наставник из числа моих заместителей, региональных министров и глав муниципальных образований, - пояснил омский губернатор Виталий Хоценко.

Участники "ПРОдвижения ГЕРОЕВ" - люди разные. Но этот проект, предполагающий широкий образовательный и практический ракурс, как раз и нацелен на то, чтобы каждый мог найти собственную нишу, выбрать дело себе по плечу.

Кто-то из финалистов уже определился с выбором. Сергей Божко хочет проявить себя в сфере городского транспорта. А Алексей Шилов нацелен на возрождение системы военно-спортивной подготовки школьников и допризывников. Для этого нужно вернуть былой статус ДОСААФ, а также создать центр подготовки профессиональных инструкторов.

Реализацию проекта губернатор взял под личный контроль. И, кстати, тоже выступает в роли наставника.

Офицер, участник спецоперации и кавалер двух орденов Мужества Кирилл Лесков уже прошел стажировку в нескольких министерствах региона, а также изучил нюансы работы Фонда кап-ремонта.

- Стажировка включает в себя не только знакомство с деятельностью той или иной структуры, участие в рабочих совещаниях, но и погружение в производственный процесс, участие в поиске решений проблем той или иной организации. Это дает реальную возможность увидеть изнутри работу разных секторов экономики, понять суть и направления деятельности исполнительной власти, - говорит Кирилл Лесков.

Авторы проекта уверены, что привлечение ветеранов СВО в гос-управление, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство и социальную сферу даст новый толчок развитию этих отраслей.

Всего в финал кадрового проекта "ПРОдвижение ГЕРОЕВ" вышли 75 ветеранов и действующих бойцов СВО. Половина из них уже приступила к обучению. Остальные пройдут курс, когда вернутся домой из-за "ленточки".

Тем временем в Омской области создают условия для эффективной адаптации ветеранов спецоперации к мирной жизни. Комплекс мер поддержки охватывает все стороны жизни - от выплат и помощи в газификации жилья, оплате коммунальных услуг до обучения детей и обеспечения занятости.

Во всех комплексных центрах социального обслуживания населения работают специалисты, сопровождающие семьи бойцов. Для каждой из них формируется цифровой социальный паспорт, отражающий актуальные потребности и положенные меры поддержки.

В этом году региональное правительство утвердило программу содействия занятости участников СВО, которой уже воспользовались почти две тысячи человек. Ветераны могут подлечиться в Центре реабилитации "Омский", воспользоваться санаторно-курортным отдыхом. Специальные восстановительные курсы прошли уже 140 бойцов и членов их семей. Здоровье поправили 325 детей ветеранов спецоперации.

С начала года 187 человек приняли участие в работе региональной площадки "Работа для героев". Для работодателей также предусмотрены меры поддержки, включая компенсацию расходов на создание рабочих мест. Помимо этого в 2025 году с семьями участников СВО заключено более 150 социальных контрактов на общую сумму более одиннадцати миллионов рублей. Это позволяет ветеранам и их близким открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство.

На сегодняшний день в регионе действуют 37 мер поддержки семей ветеранов и участников СВО. Кроме того, собственные дополнительные стимулы создают омские предприятия. В их числе - комфортные и адаптированные условия труда, бесплатное пере-обучение, карьерный рост, единовременные выплаты, материальная и гуманитарная помощь, реабилитация и другое.

Эффективность мер обеспечивается соглашением о социальном партнерстве на 2025-2027 годы, заключенным между правительством Омской области, Федерацией омских профсоюзов и Омским региональным объединением работодателей.

Тем временем В Омской области развернулось масштабное обновление учреждений здравоохранения. Опережающими темпами идут работы в Госпитале ветеранов войн. Расположенный на улице Рождественского и рассчитанный на 140 стационарных мест, он станет ключевым звеном в системе медицинской помощи участникам СВО и их семьям. И будет соответствовать ее лучшим современным стандартам.

Еще один объект пристального внимания региональной власти - филиал Центра высокотехнологического протезирования и реабилитации "ЦИТО", который строится в Омске в рамках исполнения поручения главы государства. Центр заточен под предоставление полного комплекса реабилитационных услуг участникам спецоперации. В нем также наладят производство протезов современного образца в объеме порядка 600 конструкций ежегодно.

Хирургический корпус КМХЦ станет базой для проведения сложнейших операций не только для участников СВО и жителей Омской области, но и для тех, кто проживает в соседних регионах. Работы по строительству семиэтажного здания площадью 6,7 тысячи квадратных метров идут без выходных. Ввести корпус в эксплуатацию планируют в 2026 году.

Прямая речь

Виталий Хоценко, губернатор Омской области:

- Региональный кадровый проект "ПРОдвижение ГЕРОЕВ" реализуется по поручению президента России Владимира Путина и продолжает логику федеральной инициативы "Время Героев", открывая участникам СВО новые перспективы для личного и профессионального развития. Эти люди уже доказали силу своего характера и преданность делу. Теперь у них будет возможность реализовать потенциал в развитии региона и страны в целом.

Программа даст участникам новые знания и опыт. Образовательный курс охватывает ключевые направления государственного и муниципального управления. Проект поможет подготовить новое поколение управленцев, объединяющих в себе энергию и жизненный опыт героев, прошедших СВО.

Сегодня в Омской области действуют 37 мер поддержки участников СВО и их семей.

Кстати

Омская область продолжает помогать с восстановлением социально значимых объектов в Стаханове - подшефном городе Луганской Народной Республики. Уже обновлен памятник на Братской могиле партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Завершен капитальный ремонт крыш трех многоквартирных домов. Готовятся к открытию роддом № 1, гимназия № 11 и другие объекты.