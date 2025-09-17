Из Москвы в Краснодар вылетел первый с 2022 года регулярный рейс

Возобновлено регулярное авиасообщение между Москвой и Краснодаром, полеты были отменены с 2022 года в целях безопасности. Самолет в сторону краснодарского аэропорта Пашковский отправился из столичной авиагавани Шереметьево в 6:40 утра, следует из данных онлайн-табло.

Отмечается, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" на самолете Airbus A321. Время в пути займет 3 часа 35 минут.

Ранее в Минтрансе анонсировали открытие неработающих аэропортов.

Первым из них начал принимать и отправлять самолеты аэропорт Геленджика. Регулярные полеты между ним и московскими авиагаванями начались с 18 июля этого года.

С 3 августа самолеты начали летать в Геленджик из Санкт-Петербурга, с 6 августа - из Казани и Екатеринбурга, а с 7 августа - из Новосибирска.