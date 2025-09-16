«Миссис Европа» рассказала, почему ее опасались иностранки

Россиянка Анастасия Белик завоевала титул «Миссис Европа — 2025». Финал конкурса красоты прошел в Болгарии. «Вечерняя Москва» связалась с красавицей и узнала подробности.

© Вечерняя Москва

Анастасия смогла участвовать в борьбе за корону только под лентой своего региона — Дальнего Востока.

— В силу политических обстоятельств Анастасия выступала с лентой «Дальний Восток» и стала первой дальневосточницей, победившей в международном конкурсе красоты такого уровня, — рассказали «Вечерней Москве» организаторы конкурса.

31-летняя Анастасия работает визажистом, она замужем, воспитывает восьмилетнего сына.

— От России в конкурсе была только я и под наименованием Far East (Дальний Восток). Организаторы просили не выходить с флагами других государств, чтобы не ущемлять мои чувства, — говорит «Вечерней Москве» Белик. — К России относились с осторожностью. Будто побаивались. Но мне кажется, что они испытывали уважение к сильной нации и президенту РФ.

Некоторые участницы не хотели быть со мной на общем фото. Но Болгария — радушная страна. Ко мне также хорошо отнеслись девушки из Португалии, Эстонии и Голландии. Мы очень сдружились и создали свою команду.

В прошлом году «Миссис Европа» становилась жительница Казани Динара Саляхова.

А в этом году вместе с Белик за корону боролись красавицы из Турции, Нидерландов, Сербии, Эстонии, Болгарии и других стран в возрасте от 22 до 43 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Федорищева, эксперт конкурсов красоты, победительница международных конкурсов красоты:

— То, что наши девушки выступают под лентами регионов, а не страны, — достаточно частая практика. Крым, Татарстан, Башкортостан, Сибирь — нередко так делают. Дело в разнице культур. Мы, конечно, одна страна, но национальные и региональные особенности у всех свои. Политика здесь отходит на второй план, особенно в Болгарии. Там нас любят.

РУССКИЕ КРАСАВИЦЫ

На всю страну

В этом году жительница Санкт-Петербурга Александра Хватова завоевала титул Missis World Russia 2025 («Миссис Россия Мира»). В нем участвовали 150 женщин со всей страны.

Откуда ноги растут

В 2014 году на конкурсе красоты «Мисс Америка — 2015» одержала победу Кира Казанцева. Оказалось, что по происхождению девушка — русская. Родители самой красивой женщины в США в 1990 году переехали из Москвы в Сан-Франциско.

Гламур да и только

Летом жительница Уфы Алина Фархутдинова завоевала титул Miss Glam World 2025 («Мисс Гламур Мира»). Здесь же девушке не пришлось стыдливо прятать ленту с надписью Russia. Алина спокойно представляла свою страну на международной арене в Индии.