Российские полярники спасли птенца императорского пингвина

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института обнаружили императорского пингвиненка, оказавшегося в ледяной ловушке после сильного урагана на архипелаге Хасуэлл.

© Московский Комсомолец

Птенец был практически полностью зажат в ледяном плену — лишь клюв торчал из сугроба, превратившегося в твердую корку. Самостоятельно выбраться у малыша не было сил, что грозило неминуемой гибелью. Сотрудники станции, ведущие постоянные наблюдения за местной колонией пингвинов, заметили бедственное положение животного и оперативно пришли на помощь.

Аккуратно разрушив ледяную корку, исследователи освободили пингвиненка и помогли ему вернуться к сородичам. Инцидент завершился благополучно — спасенный малыш воссоединился с семьей. Этот случай стал ярким примером гуманитарной миссии российских ученых в Антарктиде, где они не только проводят исследования, но и бережно сохраняют уникальную полярную экосистему.