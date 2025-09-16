Криминальный авторитет Вася Бандит после суда поехал в ресторан в Барвихе

Криминальный авторитет Игорь Кокунов, более известный под кличкой Вася Бандит, поехал в ресторан сразу после суда, на котором его приговорили к домашнему аресту. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации издания, Кокунов отправился в ресторан в подмосковной Барвихе. При этом, с ним поговорил репортер издания — на вопрос о том, почему Кокунов не находится под домашним арестом, приговоренный отвечать не стал.

Напомним, что ранее Московский областной суд признал Кокунова виновным в том, что тот управлял преступной группой. Его приговорили к 8 годам и 2 месяцам колонии особого режима со штрафом в один миллион рублей. Время, отведенное на обжалование приговора, Кокунов должен провести под домашним арестом.