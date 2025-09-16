Оснований для введения ограничений из-за роста заболеваемости в РФ пока нет, заявил НСН главный научный сотрудник НИЦ Анатолий Альштейн. Введение локдауна в России из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом не ожидается, заявил НСН в комментарии вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

Ранее в Госдуме не исключили, что Роспотребнадзор объявит в России частичный или полный локдаун из-за надвигающейся эпидемии ОРВИ и гриппа. Об этом изданию «Абзац» заявила заместитель председателя комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина. По её словам, в текущем году вспышка инфекционных заболеваний в нашей стране началась значительно раньше предполагаемых сроков.

Как пандемия COVID-19 изменила карьеру россиян: пять реальных историй

«Пока никаких оснований для локдауна не видно. Официально в России на этой неделе обнаружили четыре случая гриппа, о чём говорить? На самом деле их, конечно, больше, но Роспотребнадзор не будет вводить локдаун по гриппу, тем более, по ОРВИ. Дело в том, что осенью всегда идет подъем острых респираторных вирусных инфекций, редкий человек не болеет хотя бы раз в году какой-либо разновидностью. Будем смотреть, как станет складываться эпидемическая обстановка в дальнейшем, тогда станет ясно, может быть что-то эдакое или нет», - отметил собеседник НСН.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число больных с диагнозом ОРВИ выросло на 63% и превысило 696 тысяч человек. Среди школьников вообще фиксируется двукратный рост.

«Даже миллион человек в неделю больных ОРВИ - это не такое большое число, потому что речь идет о достаточно легких респираторных заболеваниях. Они всегда есть, всегда встречаются. Насморки – у кого их нет? Энтеровирус, риновирус, температура может быть на два – три дня, обычная ситуация. Другое дело, что нужно следить за пожилыми людьми, за людьми с иммунодефицитом. Таким пациентам даже лёгкие инфекции могут угрожать», - пояснил Анатолий Альштейн.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Роспотребнадзора, число случаев коронавируса за 37-ю эпидемиологическую неделю превысило 15 тысяч заражений. Как уточнили в ведомстве, это низкий уровень, кроме того, заболевание COVID‑19 протекает в легкой форме.