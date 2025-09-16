Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выброс мусора

Выброс мусора мимо урны влечет штраф от 2 до 3 тыс. рублей, при повторном нарушении сумма взыскания может достигать 5 тыс. рублей, рассказал в беседе с журналистами News.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, протокол о нарушении могут составить полиция, муниципальные инспекторы и представители природоохранных органов.

При нарушении на территории школы администрация может зафиксировать его фото- или видеосъемкой и направить заявление участковому, уточнил эксперт.

Бондарь предупредил, что если из-за выброшенного мусора был причинен вред здоровью людей или окружающей среде, то размер взыскания может увеличиться до 5-7 тыс. рублей.

За организацию несанкционированной свалки предусмотрено наказание по статье 247 УК РФ — штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет.

Ранее сообщалось, что за сжигание травы на дачном участке может грозить штраф до 15 тыс. рублей.