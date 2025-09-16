Раскрыта сумма изъятых у россиян алиментов

С января по июнь прокуроры изъяли у жителей России более 45 миллиардов рублей алиментов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

Для сравнения в первом полугодии прошлого года этот показатель достигал 37,5 миллиарда рублей. В сфере работы приставов за первые шесть месяцев 2025 года выявили более 116 тысяч нарушений, к дисциплинарной ответственности привлекли более пяти тысяч должностных лиц.

Ранее житель Московской области погасил долг в несколько миллионов рублей по алиментным платежам после возбуждения на него уголовного дела.