Россиян предупредили о резкой перемене погоды

С середины недели погода в Центральной России начнет резко меняться. Об этом издание Александр Шувалов.

© Global look

Погодная обстановка существенно изменится в четверг, 18 сентября. «В центральных областях в четверг сложится двоякая ситуация», — предупредил синоптик. Часть регионов ждут дожди, однако они не будут повсеместными. Кратковременные осадки прогнозируются в западной половине и сердце Центральной России. При этом на востоке и юго-востоке территории — во Владимире, Рязани, Тамбове и Липецке — дождей не будет вовсе.

Вместе с осадками придет и похолодание. Из-за перемещения воздушных масс температура в Москве понизится. В пятницу-субботу, 19-20 сентября, столбики термометров опустятся до 15 градусов тепла. Кроме того, понизится атмосферное давление. В пятницу показатель достигнет 739-740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Сухое начало сентября московские метеорологи считают необычным явлением. Первая декада сентября в столице выдалась рекордно сухой: такой дефицит осадков за последние полтора века наблюдался лишь трижды.