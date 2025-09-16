Умер Джамшид Азизхани, легендарный певец, записавший 800 песен

В четверг в одной из тегеранских больниц скончался Джамшид Азизхани, знаковому иранскому музыканту было 68 лет.

Как передает Tehran Times, причиной смерти исполнителя стала стремительно развивавшаяся болезнь - без уточнений.

Родившийся в Керманшахе, городе на западе Ирана - в Восточном Курдистане, артист начал профессиональную карьеру в первой половине 1970-х - после победы на вокальном конкурсе.

Отмечено, что его песни Safarnameh-ye Kurdistan и Rivar, записанные после Исламской революции 1979 года, тут же стали знаковыми.

В 1980-х, когда шли столкновения между Ираном и Ираком, артист получил особо широкую известность, выступая на радио с патриотическими песнями.

Всего за карьеру Азизхани записал не менее 800 персидских и курдских песен. В некрологе подчеркнут его весомый вклад в культуру страны.