Почти треть опрошенных россиян уверены, что их тайно чипируют

Согласно данным нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти треть россиян (29%) полагают, что их могут тайно чипировать без их ведома. Хотя эта доля сократилась за последние пять лет, она все еще остается значительной.

© Газета.Ru

В 2020 году аналогичное убеждение высказывал 41% респондентов. Параллельно растет число тех, кто считает подобное вмешательство невозможным. Если в 2020 году так думали 54% опрошенных, то сейчас этот показатель достиг 66%. Исследование ВЦИОМ было проведено среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет, с заявленной погрешностью не более 2,5%.

Наиболее скептически к идее тайного чипирования относятся представители молодого поколения. Среди зумеров (рожденных после 2001 года) 81% не верят в такую угрозу. В то же время, сторонниками этой теории чаще всего являются россияне в возрасте от 44 до 57 лет, где доля верящих составляет 35%.

Среди основных опасений, связанных с чипированием, участники опроса выделяют страх контроля над личностью (36%) и возможный вред для здоровья (19%). Примечательно, что подавляющее большинство опрошенных (85%) так или иначе осведомлены о нейротехнологиях и чипировании мозга.