Мишустин рассказал о планах создания ВСМ до Минска и Адлера

Россия будет развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) - они пройдут до разных отечественных городов, а также до столицы Белоруссии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.

"Схема развития высокоскоростного железнодорожного сообщения была утверждена президентом. Общая протяженность будущих сетей должна составить свыше 4,5 тыс. км. Благодаря этой инициативе еще сильнее сблизятся не только две наши столицы. Магистрали пройдут от Москвы до дружественного нам Минска, а также до Екатеринбурга, Адлера, Рязани", - сказал председатель правительства.

Эти магистрали будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности для более чем 100 млн человек, подчеркнул премьер.