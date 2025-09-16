В горах Сочи обнаружили редкого краснокнижного кудрявого пеликана

На Верхнем озере сочинского горного курорта "Роза Хутор" на высоте около тысячи метров над уровнем моря во время традиционного мониторинга состояния биоразнообразия заметили редкого кудрявого пеликана.

© Пресс-служба горного курорта "Роза Хутор"

Как рассказал орнитолог, начальник научного отдела "Дирекции природных парков Краснодарского края", кандидат биологический наук Петр Тильба, эту птицу, которая занесена в Красные книги России и Краснодарского края, можно узнать по белому и серому окрасу и завиткам на голове.

Обычно эти представители пернатых в Краснодарском крае обитают в дельте реки Кубань и Приазовском заказнике, где сосредоточены плавни с рыбой для их пропитания. Осенью они мигрируют с севера на юг, и кудрявые пеликаны отправляются на зимовку в Абхазию или Грузию.

"Обычно птицы летят вдоль моря, могут развивать скорость до 50 километров в час. Предполагаю, что в этот раз стаю во время перелета застала непогода, пеликаны решили переждать циклон за горным хребтом. Один из них, увидев гладь горного озера, видимо, захотел отдохнуть и набраться сил для продолжения путешествия. Кудрявый пеликан на берегу горного озера не просто удивительное явление, его смело можно назвать уникальным", - процитировала слова эксперта пресс-служба курорта.

Он отметил, что подходить близко, тревожить или пытаться поймать редкую птицу, чтобы помочь, не нужно. Как только пеликан отдохнет и наберется сил, полетит дальше.

Осенью гости в горах Сочи могут наблюдать массовый перелет птиц, которые двигаются с территории Русской равнины, пересекают Кавказский хребет и перемещаются к местам своих зимовок на Ближнем Востоке и в Африке.

Так, в небе видно золотистых щурок, удодов, жаворонков, желтых и белых трясогузок, городских и деревенских ласточек, а также дневных хищных птиц - канюков и осоедов, черных коршунов, луней и даже орлана-белохвоста. Всего на территории горного Причерноморья наблюдаются около 300 видов птиц.

По словам руководителя экологической службы горного курорта Дениса Рыльцева, специалисты следят за сохранением богатого биоразнообразия региона. Например, заботясь о пернатых, на курорте установили свыше 150 теплых искусственных гнездовий, расположенных на высотах от 1150 до 2000 метров над уровнем моря в местах - именно их определили сотрудники Сочинского национального парка. Это помогает птицам отряда воробьиных и совиных завести и вывести потомство без опасности.