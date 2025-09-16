В России хотят увеличить оплачиваемый отпуск

Лера Букина

В Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков заявил, что нынешних четырех недель отпуска недостаточно для борьбы со стрессом, передает «Абзац».

В России хотят увеличить оплачиваемый отпуск
© РИА Новости

По словам собеседника Telegram-канала, 28-дневный отпуск рассчитывался «в несколько другое историческое время», когда работа была немного иной. Он отметил, что в настоящее время стрессоемкость приобрела другие формы.

«Я готов работать над внесением соответствующих законопроектов. Это очень важная история. 35 дней – однозначно необходимый срок отдыха для современного человека», – отметил Новичков.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября. Эксперты «Авито Работы» рассказали, как спланировать отпуск, чтобы продлить отдых и минимизировать потери в зарплате.

Эксперт рассказал, как выгодно взять отпуск в 2026 году

Как отмечалось, при правильном планировании можно увеличить период отдыха вдвое, добавив несколько отпускных дней. Например, если оформить отпуск с 27 октября по 1 ноября, сотрудник получит отпускные за шесть дней, но при этом использует шесть дней из ежегодного отпуска. Этот вариант выгоднее с финансовой точки зрения, указывали специалисты.