В России хотят увеличить оплачиваемый отпуск

В Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков заявил, что нынешних четырех недель отпуска недостаточно для борьбы со стрессом, передает «Абзац».

По словам собеседника Telegram-канала, 28-дневный отпуск рассчитывался «в несколько другое историческое время», когда работа была немного иной. Он отметил, что в настоящее время стрессоемкость приобрела другие формы.

«Я готов работать над внесением соответствующих законопроектов. Это очень важная история. 35 дней – однозначно необходимый срок отдыха для современного человека», – отметил Новичков.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября. Эксперты «Авито Работы» рассказали, как спланировать отпуск, чтобы продлить отдых и минимизировать потери в зарплате.

Как отмечалось, при правильном планировании можно увеличить период отдыха вдвое, добавив несколько отпускных дней. Например, если оформить отпуск с 27 октября по 1 ноября, сотрудник получит отпускные за шесть дней, но при этом использует шесть дней из ежегодного отпуска. Этот вариант выгоднее с финансовой точки зрения, указывали специалисты.