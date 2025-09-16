Портал «Рамблер» представил первого игрового ИИ-помощника для семейного обучения правилам безопасности

Сервис объединяет технологии LLM с интерактивной механикой

© Нейросеть

В новом учебном году портал «Рамблер» запустил мини-сервис на ИИ, который поможет детям научиться правилам безопасности в формате увлекательной игры вместе с родителями. Он доступен в разделе «Родители и дети», справа от ленты новостей. Виджет также будет встраиваться в релевантные статьи по образовательным и семейным темам.

Новый сервис портала «Рамблер» — это не просто набор советов, а сложная система на основе больших языковых моделей (LLM). Сегодня мировые технологические лидеры экспериментируют с генеративным искусственным интеллектом для создания игровых сценариев, и портал «Рамблер» переносит эту инновацию в российскую действительность. Виртуальный помощник подготовит ребёнка к реальным ситуациям и покажет, как принимать верные решения в сложных обстоятельствах. Сценарии обучения подбираются индивидуально: система учитывает возраст, пол и среду проживания ребёнка. Для жителей мегаполиса это ситуации в транспорте и торговых центрах, для сельских территорий — вопросы о безопасности в школе или на улице.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

«Фактически это переход на новый уровень образования и взаимодействия с пользователем. В ИИ-сервисе мы применяем языковые модели для того, чтобы стать помощником в важной жизненной ситуации, укрепить семейные связи и превратить процесс познания в увлекательную игру с ребёнком».

Механика чат-бота проста и понятна: родителям и детям предлагается серия вопросов с вариантами ответов, основанных на реальных ситуациях. Например, что делать, если одноклассник пишет про ребёнка гадости? Как поступить, если в социальные сети добавляется незнакомый человек? Или как ответить друзьям, которые зовут на речку без разрешения родителей? Пользователь делает выбор, после чего ИИ-помощник детально разбирает последствия каждого решения, объясняя, какой вариант был бы верным и почему. Он подсказывает родителям, как построить диалог с ребёнком, чтобы максимально просто и доступно объяснить ключевые принципы безопасности. Такая форма превращает обучение в совместный досуг, где родители — активные участники, а не наблюдатели.