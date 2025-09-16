Юрист рассказал, когда за сбор грибов могут лишить свободы

У традиции собирать грибы есть не только бытовое, но и правовое измерение, когда грибник может быть оштрафован, а в отдельных случаях против него могут возбудить уголовное дело. Об этом заявил управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев.

© Российская Газета

Как рассказал Русяев, "Лесной кодекс" дает право собирать грибы для личных нужд, но такие действия все равно ограничены. Так, по закону запрещено собирать грибы, находящиеся под охраной государства: они включены в Красную книгу России или региональные Красные книги.

"Срезать такой гриб - значит нарушить закон. Запрет распространяется и на виды, содержащие психоактивные вещества, - их оборот рассматривается в рамках законодательства о наркотиках. Дополнительные ограничения действуют в заповедниках и национальных парках: на этих территориях запрещена любая заготовка природных ресурсов, включая грибы", - перечислил ограничения Илья Русяев RT.

Если закон нарушен, то при разовом сборе редкого вида грибов без признаков сбыта нарушителю вменяется административное правонарушение, оно влечет взыскание штрафа до пяти тысяч рублей для граждан и до миллиона для организаций при изъятии собранного. Если же сбор грибов, включенных в список запрещенных, постоянный и сопровождается их продажей, то в силу вступает уголовная ответственность. Согласно статье 260.1 УК России, для граждан предусмотрены штрафы до миллиона рублей и даже возможное лишение свободы.