Умер советский актер Валериу Цуркану, игравший в "Мастере и Маргарите"

Ушел из жизни Валериу Цуркану, советский и молдавский актер театра и кино.

© Российская Газета

Цуркану родился 17 мая 1950 года в Каменке. Окончил Кишиневский институт искусств в 1971-м, в 1971-1978 гг. - актер Национального театра в Бельцах. В 1978-1998 гг. артист состоял в труппе театра "Лучафэрул", с 2005 года - актер Кишиневского театра "Сатирикус".

Играл в спектаклях "Мастер и Маргарита", "Калигула", "Обезьяна в ванне", "Предложение руки и сердца" и других.

Экранный дебют - 1983 год, мелодрама "Будь счастлива, Юля!" - с Прокловой и Волонтиром. Актер сыграл с Татьяной Догилевой в ленте "Вам телеграмма…", в драме "Вдвоем на грани времени", в боевике "Танго над пропастью" - это копродукция России, Молдавии и Болгарии, картина вышла в 1997-м.

Об уходе артиста сообщили СМИ страны со ссылкой на его коллег.