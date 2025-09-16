Высокий рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в России

Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 63,8 процента в сравнении с прошлой неделей. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, в стране зафиксировали более 15 тысяч случаев заболевания COVID‑19.

— По данным за 37-ю неделю, зарегистрировано более 696 тысяч случаев, рост составил 63,8 процента по сравнению с прошлой неделей. Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских коллективов, — добавили специалисты.

С вирусом пытаются бороться — в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа уже привили более 10 миллионов граждан, передает РИА Новости.

8 сентября в Москве стартовала масштабная кампания по вакцинации от гриппа. «Вечерняя Москва» узнала, как сделать прививку, чтобы позаботиться о своем здоровье, обезопасить себя и своих близких.

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко также добавил, что основной подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России в текущем сезоне ожидается с января и продлится до марта.