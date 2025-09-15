Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах в октябре

Россиян предупредили о возможных проблемах с приемом телесигнала из-за солнечной интерференции. В пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) заявили, что на телеэкранах в любой точке России с 27 сентября до 20 октября могут появляться помехи. Об этом пишет РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Отмечается, что осенняя интерференция - явление, при котором радиоволны Солнца могут влиять на прием телесигнала со спутника связи, - будет наблюдаться над Россией с 27 сентября.

Уточняется, что период интерференции может наблюдаться в разных регионах страны, однако не более двух недель в каждом регионе.

Связисты подготовили альтернативные источники сигнала, на которые будет переключена трансляция, поэтому вероятности столкнуться с помехами на телеэкране при просмотре телеканалов в составе мультиплексов цифрового эфирного телевидения практически нулевая.

Ранее новое исследование заставило астрономов пересмотреть многолетние представления о физике Солнца, демонстрируя, что температура солнечных вспышек может достигать невероятных 99 миллионов градусов Цельсия, что более чем в шесть раз превышает предыдущие оценки.

Солнечные вспышки, представляющие собой интенсивные выбросы электромагнитного излучения в атмосфере Солнца, могут быть намного более жаркими, чем считалось ранее.