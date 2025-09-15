Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о вреде браков между двоюродными братьями и сестрами. Об этом сообщает Life.

По словам академика, такие связи повышают риск рождения детей с дефектами, а также ухудшают генофонд. Он также добавил, что запреты на такие браки оправданы с точки зрения этики, а также медицины.

«Кровосмешение считается запрещенным и абсолютно нежелательным по медицинским, социальным и этическим причинам. Оно негативно сказывается на генофонде и здоровье населения в целом, поэтому в большинстве обществ и государств существуют строгие запреты и ограничения на подобные союзы», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал внести в нижнюю палату законопроект о запрете подобных браков в России. Позже это предложение раскритиковала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.