15 сентября в Москве прошла конференция по развитию исторических территорий, Крыма и Севастополя «ДвижениеКонф».

© Пресс-служба форума недвижимости «Движение»

Конференцию посетили более 1200 участников. Из них 429 девелоперов и 96 делегатов из регионов. Открыл мероприятие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. В своей речи он заявил, что федеральные программы в Крыму и Севастополе реализуется более чем на 1200 объектов. При этом, более 700 из них уже завершены. Кроме того, в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях планируется ввести в эксплуатацию около 4,5 миллионов кв. м жилья за ближайшие три года.

На пленарном заседании в рамках «ДвижениеКонф» приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ Алмаз Хусаинов, глава ЛНР Леонид Пасечник, сенатор от ДНР Александр Волошин, заместитель губернатора Запорожской области Игорь Сунцов, министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов, министр строительства Херсонской области Сергей Козупица, генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин, председатель совета директоров «РНКБ Развитие» Ильдус Минниханов и основатель девелоперской компании Dominanta Денис Бородако.

Как рассказал Леонид Пасечник, в строительную отрасль ЛНР будет вложено до 1 миллиарда рублей до 2030 года. При этом Алмаз Хусаинов добавил, что основные строительные материалы для реализации программы производятся на территории Донбасса и Новороссии. В свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что в этих регионах планируется построить 5,6 миллионов кв. м жилья до 2027 года — на это уже было выдано 70 разрешений, а к работе привлечены 37 застройщиков.

Помимо этого, на полях конференции прошли инвестиционные сессии с участием «РНКБ Развитие», Dominanta, ПАО «Банк ПСБ», ГК «ТОЧНО», FINCHASE, «Эволюция» и «Этажи Девелопмент». На одном из таких разговоров компания Dominanta сообщила о семи проектах в ДНР, а ГК «ТОЧНО» рассказала о планах компании выйти в ДНР и начать работу во всех четырех регионах. Кроме того, «РНКБ Развитие» показал свой проект комплекса апартаментов Tempo в городе Саки.