ВГИК и «Школа 21» запустили образовательное пространство

Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК) совместно с «Школой 21» запустил образовательное пространство. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

© Пресс-служба Сбера

Для проекта разработана программа «Искусственный интеллект и нейросети в кинопроизводстве». На церемонии открытия выступили министр культуры РФ Ольга Любимова, президент, председатель правления Сбера Герман Греф и ректор ВГИК Владимир Малышев.

«Сегодня мы открываем совместное образовательное пространство «Школы 21» и ВГИК. Теперь во ВГИК классическое кинематографическое образование объединяется с возможностями искусственного интеллекта — это редкая удача стать первопроходцами цифры в кинематографе», — отметил Греф.

По его словам, выпускники курса смогут выбирать из множества карьерных траекторий и будут способствовать внедрению новых технологий в киноиндустрию.

«Цифровые компетенции сегодня — необходимый инструмент, поэтому каждый выпускник получает конкурентное преимущество и широкий выбор карьерных траекторий для развития экономики страны», — добавил он.

Ольга Любимова подчеркнула важность обучения новым технологиям.

«Благодаря обучению в «Школе 21» студенты не только осваивают новые технологии, но и учатся интегрировать их в реальные процессы кинопроизводства, что сегодня крайне востребовано в российском кино», — отметила она.

Программа направлена на практическое освоение цифровых инструментов. Ее частники работают с нейросетями, генерируют сценарии, создают изображения, аудио и видео, изучают цифровой композитинг, монтаж и спецэффекты. Основная работа проходит на платформе «Школы 21» с использованием технологий генеративного ИИ и нейросетевой модели GigaChat от Сбера.

Финальным этапом обучения станет командный проект: участники создадут AI-native ролик или трейлер фильма/сериала, проходя весь путь от идеи до предпремьерной подготовки.

Выпускники программы смогут работать как AI-специалисты в кинопроизводстве, цифровые художники, дизайнеры AI-контента, сценаристы-технологи, специалисты по постпродакшену и продюсеры цифровых медиа.