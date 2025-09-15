Вход в Эрмитаж станет бесплатным для всех 8 праздничных дней в году

Государственный Эрмитаж вводит бесплатный вход для всех посетителей на 8 праздничных дней в году, рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Бесплатно посетить Эрмитаж можно будет в следующие праздники:

Рождество (7 января);

День защитника Отечества (23 февраля);

Международный женский день (8 марта);

День космонавтики (12 апреля);

День музеев (18 мая);

День учителя (5 октября);

День народного единства (4 ноября);

День "Эрмитажа" (7 декабря).

Кроме того, Эрмитаж расширяет льготы для отдельных категорий посетителей. С 1 октября по четвергам, когда в музее действует бесплатный вход для пенсионеров, музей смогут бесплатно посещать дети до 18 лет и студенты, включая учащихся колледжей и курсантов.

