Вход в Эрмитаж станет бесплатным для всех 8 праздничных дней в году
Государственный Эрмитаж вводит бесплатный вход для всех посетителей на 8 праздничных дней в году, рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
Бесплатно посетить Эрмитаж можно будет в следующие праздники:
- Рождество (7 января);
- День защитника Отечества (23 февраля);
- Международный женский день (8 марта);
- День космонавтики (12 апреля);
- День музеев (18 мая);
- День учителя (5 октября);
- День народного единства (4 ноября);
- День "Эрмитажа" (7 декабря).
Кроме того, Эрмитаж расширяет льготы для отдельных категорий посетителей. С 1 октября по четвергам, когда в музее действует бесплатный вход для пенсионеров, музей смогут бесплатно посещать дети до 18 лет и студенты, включая учащихся колледжей и курсантов.
