В ЕС заявили о невозможности полного запрета на выдачу виз гражданам РФ

Евросоюз не может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран продвигает идею полного запрета на въезд российских туристов на территорию ЕС. Ожидается, что решения по этому вопросу будут опубликованы в конце 2025 года.

«Мы увидели довольно значительное снижение выдачи виз в последние годы. Мы снизились с четырех миллионов до 500 тысяч. Как вы знаете, визы находятся в компетенции государств-членов. У Евросоюза нет возможности полностью запретить их выдачу», — прокомментировал это Бруннер.

По его словам, ЕС представит свою новую стратегию в отношении виз в конце 2025 года, однако она больше касается «миграционной части». При этом Бруннер выразил беспокойство по поводу роста количества выданных россиянам виз в некоторых государствах-членах ЕС. Он отметил, что блок ведет с ними диалог относительно необходимости этого, но в настоящее время этот вопрос находится в компетенции данных стран.