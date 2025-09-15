В ЕС заявили о невозможности полного запрета на выдачу виз гражданам РФ

Аксинья Кравченко

Евросоюз не может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер, передает РИА Новости.

© РИА Новости

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран продвигает идею полного запрета на въезд российских туристов на территорию ЕС. Ожидается, что решения по этому вопросу будут опубликованы в конце 2025 года.

«Мы увидели довольно значительное снижение выдачи виз в последние годы. Мы снизились с четырех миллионов до 500 тысяч. Как вы знаете, визы находятся в компетенции государств-членов. У Евросоюза нет возможности полностью запретить их выдачу», — прокомментировал это Бруннер.

По его словам, ЕС представит свою новую стратегию в отношении виз в конце 2025 года, однако она больше касается «миграционной части». При этом Бруннер выразил беспокойство по поводу роста количества выданных россиянам виз в некоторых государствах-членах ЕС. Он отметил, что блок ведет с ними диалог относительно необходимости этого, но в настоящее время этот вопрос находится в компетенции данных стран.