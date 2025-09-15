Божену Рынску оштрафовали за возбуждение ненависти

Тверской суд Москвы оштрафовал журналистку и блогера Божену Малашенко (ранее была известна под фамилией Рынска) по делу о возбуждении ненависти и вражды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру столицы.

Согласно решению суда, журналистка обязана выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Отмечается, что Тверская межрайонная прокуратура выявила в интервью Рынски высказывания, которые «унижают группу лиц объединенных по признаку национальности и происхождения».

«В отношении Малашенко возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал Малашенко виновной по ст. 20.3.1 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.

Ранее глава ФПБК Бородин заявил, что МВД России обнаружило в словах Рынски нарушение статьи УК РФ.