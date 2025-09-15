Стала известна причина смерти актера Дмитрия Лагачева

Подруга умершего актера Дмитрия Лагачева Алена Францукова назвала причину смерти артиста. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

© СПбГУП

По словам Француковой, причиной смерти Лагачева стал инфаркт. При этом она подчеркнула, что виделась с ним накануне смерти — актер хорошо выглядел и не жаловался на здоровье.

«Накануне с ним общались, расстались вечером. Он прекрасно выглядел, был бодр, энергичен, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало. Смерть не криминальная. Инфаркт, врачи не успели спасти», — заявила она.

Напомним, что Лагачев умер 13 сентября. За свою жизнь он сыграл более 40 ролей в театре, а также эпизодические роли в телесериалах «Тайны следствия» и «Морские дьяволы». Кроме того, Лагачев работал актером озвучки — его голос можно услышать в российском дубляже мультфильмов про Винни Пуха, «Тайна Коко», «Хроники Нарнии» и серии «Пираты Карибского моря».