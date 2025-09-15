Организаторы премии «Бренд года в России 2025» назвали номинантов 3-го шорт-листа

Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России 2025» подвел результаты предпоследнего в этом сезоне 3-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. На победу претендует еще 31 бренд.

© Пресс-центр премии «Бренд года в России»

«С каждым этапом к нам поступает все больше заявок от российских брендов. При выборе номинантов Экспертное жюри отмечает, что все эти компании ориентируются на актуальные запросы покупателей. Это касается и крупных брендов, и новичков. Поэтому мы и разделили соревнование на две категории (высшую и первую), чтобы создать равные возможности для оценки и награждения. Ведь основная миссия премии - отмечать компании, которые уже показали стабильный успех и заслужили доверие временем, а также поощрить молодые и перспективные», — прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Номинантами 3-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025» стали:

В высшей лиге:

АВТОРАДИО в номинации «Радио»

АРМЕД в номинации «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»

БРЕНДОСС в номинации «Маркетплейсы»

ООО «Электрорешения» (бренд EKF) в номинациях «Электрокары и электротранспорт», «Электротехнические изделия», «Программное обеспечение»

Пегас-Агро в номинации «Машиностроение»

в номинации «Мобильные приложения» - Где мои дети и MyGig

ANNEN в номинации «Эко-изделия и изделия из тканей натурального происхождения»

EUROTRUCK в номинации «Транспортные и логистические услуги»

GranFest в номинации «Сантехнические товары»

GREENFIELD в номинации «Бытовая химия»

ORMATEK в номинации «Товары для сна и отдыха»

OXYGEN FITNESS в номинации «Тренажеры для спорта и фитнеса»

Rivelato в номинации «Сантехнические товары»

Ramili baby в номинации «Товары для новорожденных»

Stella-Доступные решения для вашего дома в номинации «Интерьер и декор»

В первой лиге:

Панарктик Стар в номинации «Туризм и путешествия»

сеть стоматологических клиник «Al'denta» в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»

ЖАЙНА. Вкус детства в номинации «Молочная продукция»

ANNEN в номинации «Семейный проект»

HygFluff в номинациях «Материалы, вещества и средства для медицинских целей», «Бумага, картон и изделия из них»

RUSSIAN ART в номинации «Аксессуары»

Wollmer в номинации «Бытовая техника, электроприборы»

Специальные номинации:

«Агробренд» - Агропромышленная микробиология групп

«Бренд-прорыв» - DLYAdaKOJI

«Креативный бренд» - modi

«Премиум бренд» - МЕБЕЛЬ БРАТЬЕВ БАЖЕНОВЫХ

«Продукт нового поколения: инновационные решения» - Пегас-проПоле и LUBRIGARD

«Собственная торговая марка» - modi

«Социально-ответственный бренд» - Booster Bar

«Успешный ребрендинг» - Читай-город

«Успешный старт» - GENERICA

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в 4-ом заключительном отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет в ноябре в ГУМе в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»:

Оператор – Агентство Point Passat.

Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, РАФИ.

Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР.

Официальный медиапартнер - медиахолдинг Rambler&Co.