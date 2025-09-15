Оценены риски возникновения новой волны коронавируса в России

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о рисках возникновения новой волны заболеваемости ковидом в России.

Специалист выразил мнение, что уровень заболеваемости коронавирусом в России осенью 2025 года не превысит прошлогодний показатель.

Если ориентироваться на текущую динамику, можно предположить, что заболеваемость коронавирусом будет на уровне прошлого года или даже ниже. При этом, скорее всего, в итоге мы не получим точной статистики, так как такого объема детекции, который был во время пандемии, сейчас уже не будет. Это связано с тем, что ранее на ковид тестировали каждого пациента с подозрением на это заболевание, а сейчас люди с насморком, как и до пандемии, зачастую сидят дома и не обращаются к медикам. Но если ранее коронавирус давал огромнейший вклад в долю заболевших, то теперь его роль в этом плане сокращается. Коронавирус стал просто одной из инфекций. А о том, насколько тяжело идет осенний сезон, мы будем судить по числу поступивших в госпитали людей с осложнениями на ОРВИ, вызвавших тяжелое течение заболевания. Полагаю, большого количества таких пациентов не будет. В основном это будут люди, имеющие сложности со здоровьем в целом – люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, а также отдельные дети, которые ранее не болели никаким коронавирусом. Павел Волчков Заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ

В России за предыдущие годы выработался популяционный иммунитет к коронавирусу, потому новые его виды не представляют серьезной угрозы для населения, отметил специалист.

«Новые виды короновируса несут в себе основную – материнскую – последовательность, так что можно говорить о том, что большинство людей обладают достаточно стойким иммунитетом. Это не означает, что осень пройдет совсем без последствий, но массовых тяжелых последствий не ожидается», - сказал он.

В настоящее время прививки от гриппа более актуальны для россиян, чем прививки от коронавируса, подчеркнул эксперт.

«Делать прививку от коронавируса я бы рекомендовал только отдельным категориям граждан - людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям. При этом перед прививкой им лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом, прежде всего с терапевтом. Решение о вакцинации следует принимать, исходя из его мнения. А для массовой прививочной кампании против коронавируса сейчас предпосылок нет», - заключил Волчков.

Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали, как можно снизить риск заражения инфекционными заболеваниями и поднять иммунитет.