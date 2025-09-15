В России рассказали, какие сотрудники первыми перейдут на четырехдневку

Офисных сотрудников и работников компаний, где применяется удаленный формат труда, могут перевести на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил NEWS.ru член генсовета «Деловой России» экономист Олег Николаев.

Эксперт считает, что в сфере торговли и логистики такой переход менее вероятен. При этом, по его словам, в отношении некоторых профессий, таких как медицинские работники и сотрудники силовых структур, этот переход невозможен.

Николаев подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю будет добровольным и коснется только тех, кто может себе это позволить.

«С акцентом на офисную работу, причем если удаленный формат в ней давно прижился. В торговле, логистике, строительстве это пока сложно представить, учитывая сохраняющуюся напряженность с кадрами. В профессиях, где график жесткий и не совсем типичный (медицина, силовики и т. д.) об этом речи вообще не идет», — указал экономист.

Завод, столкнувшийся с проблемами загрузки конвейера, сократит рабочий график без ожидания изменений в трудовом законодательстве, отметил Николаев.