Перенесшая операцию Симоньян заговорила о смерти

Перенесшая серьезную операцию Маргарита Симоньян внезапно заговорила о смерти. В своем Telegram-канале журналистка поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и призналась, что не боится «встречи с Господом».

На прошлой неделе Маргарита Симоньян перенесла операцию на груди. По словам жены Тиграна Кеосаяна, у нее обнаружили тяжелую болезнь, поэтому необходимо было срочное хирургическое вмешательство. Позднее главный редактор RT вышла на связь и сообщила, что все прошло успешно. Многие поддержали журналистку, которой сейчас и так нелегко. Она обратилась ко всем неравнодушным и не стала скрывать: что бы ни произошло, ей не страшно умереть.

«Спасибо, ребята. Очень растрогали. В руках Господа я и есть, и была. И вы. И все. Как решит — так и будет. А страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть — это встреча с Ним. Разве это страшно?» — заявила Маргарита Симоньян.

Напомним, журналистка переживает непростой период в жизни: с конца декабря 2024 года ее муж Тигран Кеосаян находится в коме, он также пережил клиническую смерть. У 59-летнего режиссера уже давно наблюдались проблемы с сердцем, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян тяжело переживает происходящее и ежедневно навещает супруга в больнице.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что все еще испытывает боли после операции: «Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь».