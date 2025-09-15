Заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву 14 сентября исполнилось 60 лет. Он вырос в петербургском районе Купчино и учился в школе № 305, из которой выпустился в 1982 году. Журналисты узнали, каким учеником был третий президент РФ.

Школа сегодня — современный учебный комплекс с открытым стадионом и спорткомплексом. Директор учебного заведения Елена Казанцева рассказала, что Медведев регулярно присылает поздравления и проявляет внимание к школе. Встречи с выпускником всегда теплые. В школе помнят его как активного, целеустремленного и уважаемого ребенка.

— Мы всегда чувствуем внимание Дмитрия Анатольевича к нашему учебному заведению. Каждый год мы получаем от него поздравительные телеграммы к 1 сентября и другим праздникам. Причем они всегда разные и написаны не казенным языком, а от души. К началу нынешнего учебного года он также прислал нам поздравление, — сообщила директор.

В прошлом Медведев был спортивным, умел держать удар, увлекался футболом и гимнастикой, демонстрируя отличную физическую форму. Он был спокойным, лидером в классе, увлекался гуманитарными и техническими науками. Преподаватели рассказали, что будущий политик всегда ставил большие цели и достигал их.

В школе он был аккуратным, членом комсомола и активистом. Его отношения с одноклассниками были уважительными, он был популярным и общительным. Родители следили за его внешним видом, а его будущая жена Светлана училась с ним в параллельных классах.

Школа гордится выпускником. Она продолжает сохранять традиции и поддерживать связь с ним. В целом Медведев — яркий пример успешного человека, и его история вдохновляет нынешних учеников, сообщает «Петербургский дневник».

Президент России Владимир Путин в день рождения Медведева наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.