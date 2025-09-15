Эрмитаж будет работать бесплатно восемь дней в году

Руководство Государственного Эрмитажа определило восемь праздничных дней в году для бесплатного посещения музея. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

© Вечерняя Москва

— Это Рождество, День армии, 8 марта, День космонавтики, День музеев, День учителя, День народного единства, а также День Святой Екатерины (день рождения Эрмитажа), — уточнил он.

Помимо этого, вот уже несколько лет Эрмитаж бесплатно принимает учеников 1 сентября.

Пиотровский также сообщил о намерении проводить организованные бесплатные экскурсии для учащихся, однако для этого необходимо финансирование, передает «Интерфакс».

8 сентября музейный комплекс Эрмитаж был вынужден закрыть главный вход из-за анонимного сообщения об угрозе минирования. Также 5 сентября в Ленинградской области было «заминировано» 14 зданий судов.

9 сентября ситуация повторилась: посетителей четырех петербургских музеев — Эрмитажа, Музея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке, Музея Фаберже и Мемориального музея-лицея в Царском Селе — эвакуировали в связи с сообщениями о возможных опасных предметах.