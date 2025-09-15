«Аферист из Tinder» задержан в Грузии: кадры роскошной жизни

В Грузии в аэропорту Батуми задержали мошенника-миллионера Шимона Хаюта, известного в сети как «Аферист из Tinder». По данным МВД страны, мужчина находится в международном розыске.

Хают долгие годы работал под псевдонимом сына миллиардера Саймона Леваева. Он знакомился с женщинами через приложение Tinder, очаровывал их дорогими подарками, а после обольщения вымогал деньги и угрожал им. На своей странице в социальных сетях аферист демонстрировал роскошный образ жизни, дорогие автомобили и делился кадрами из частных самолетов. По данным The Times of Israel, только в 2017—2019 годах он выманил у жертв по всей Европе примерно 10 миллионов долларов.

В 2022 году Netflix выпустил документальный фильм «Аферист из Tinder», описывающий его историю. В 2025 году он выпустил книгу «Я — Саймон Леваев» и даже запустил собственную криптовалюту.

