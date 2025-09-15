Россиянка победила в конкурсе "Миссис Европа"

Жительница Владивостока Анастасия Белик стала обладательницей титула "Миссис Европа - 2025", финал которого прошел в Болгарии 14 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Анастасии Белик 31 год, она замужем и имеет 8-летнего сына.

Отмечается, что "в силу политических обстоятельств" Анастасия выступала с лентой "Дальний Восток".

При этом сама Белик заявила, что несмотря ни на что, чувствовала гордость за свою страну и поддержку и это помогло ей победить.

Конкурс "Миссис Европа - 2025" проходил в Софии 10-14 сентября. В нем приняли участие жительницы европейских стран в возрасте 22-43 лет.