Работника, отказывающегося уходить в отпуск, могут наказать

Помощник адвоката Анастасия Круглова разъяснила специально для "РГ" крайне важные вещи, связанные с отпуском. Во-первых, если сотрудник уклоняется от планового отпуска, он может быть наказан. Во-вторых, если человек так и не ушел отдыхать, отпуск не сгорает и может быть использован даже через много лет.

"Согласно Трудовому кодексу, оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно, при этом право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, например, лицам, не достигшим возраста 18-ти лет, - рассказывает помощник адвоката Бюро адвокатов "Де-юре" Анастасия Круглова. - Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя".

Она напомнила правовые позиции Роструда. В конце прошлого года Федеральная служба по труду и занятости РФ, отвечая на запрос работника, у которого осталась неиспользованная часть отпуска, образовавшаяся в период до отпуска по беременности и родам, разъяснила, что право на предоставление неиспользованного отпуска сохраняется за работником независимо от перерывов в работе.

"В силу норм Трудового кодекса РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года, - рассказывает помощник адвоката. - Минтруд России и Роструд неоднократно отмечали необходимость знакомить работника с графиком отпусков, как с любым локальным нормативным актом, затрагивающим его права, обязанности и трудовые функции. Необходимо учитывать, что соблюдение графика отпусков обязательно как для работника, так и для работодателя, а равно исполнение утвержденного графика обязательно для обеих сторон трудовых отношений. Однако по соглашению сторон период отпуска может изменен".

По ее словам, законодательством закреплены случаи, когда мнение работника по вопросу переноса обязательно для работодателя. В иных случаях график обязателен для обеих сторон трудовых отношений.

"В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год, за исключением некоторой категории сотрудников (статья 124 ТК РФ), - продолжает Анастасия Круглова. - В указанных случаях и образуется неизрасходованная часть отпуска, которая должна быть использована не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Однако это не означает, что неиспользованные отпускные дни, которые не были предоставлены в указанный период, "сгорают", работник вправе требовать предоставление отпуска в размере того количества дней, которые остались неизрасходованными за предыдущие года".

При этом, по ее словам, необходимо учесть следующие требования, которые установлены законодательством.

"Во-первых, запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, - рассказывает она. - Во-вторых, при согласии работника и работодателя на разделение отпуска, важно, чтобы одна из частей отпуска была предоставлена работнику продолжительностью не менее чем 14 календарных дней подряд (ст. 125 ТК РФ). Относительно оставшейся части, это вопрос законодательно не урегулирован, а равно может быть распределен любым образом по соглашению сторон (письмо Роструда от 10.01.2024 № ПГ/28100-6-1)".

На практике, продолжает помощник адвоката, возникают случаи отзыва работника из отпуска, иными словами, досрочный выход из отпуска.

"Это допустимо только с согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных ст. 252 ТК РФ, - подчеркивает Анастасия Круглова. - Неиспользованная, в связи с этим, часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Здесь предусмотрены такие же ограничения. При этом, если работник уклоняется от ежегодного отпуска, это является нарушением трудовой дисциплины, что влечет к привлечению к дисциплинарной ответственности (ч. 2 ст. 123 ТК РФ, письмо Минтруда от 15 июля 2024 г. № 14-6/ООГ-4291)".

Исключением из этого являются следующие случаи: несвоевременная оплата работодателем отпуска; несвоевременное информирование работника о периоде отпуска; работник относится к категории, имеющей право уйти в отпуск в удобное для себя время (мужчины, у которых жена находится в отпуске по беременности и родам; сотрудники с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему еще нет 14 лет). Таким образом, если человек не получил вовремя отпускные, он может остаться на работе. Или если человека, имеющего право настаивать на удобном для себя времени отпуска, отправляют в неудобное, он также вправе остаться на рабочем месте.