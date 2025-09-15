Вопреки всему: как россиянка стала самой красивой женщиной Европы

Россиянка Анастасия Белик из Владивостока стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа-2025». Девушке удалось обойти представительниц стран ЕС, Турции, Сербии, Черногории, Украины. Финал конкурса прошел накануне в Софии, в Болгарии. Об этом сообщает издание Thevoicemag.ru.

«Несмотря на то, что я нахожусь в Софии одна, без группы поддержки, и по политическим причинам не смогла выступать с лентой "Россия", я чувствовала поддержку своей страны, гордость за свою страну. Это и дало мне силы на победу. Путь к победе оказался долгим и сложным. Но этого того стоило — я возвращаюсь домой, во Владивосток, с титулом "Миссис Европа"», — поделилась Анастасия с журналистами.

Анастасии Белик 31 год. Девушка замужем и воспитывает восьмилетнего сына, работает визажистом. Помимо титула «Миссис Европа» она также обладает званием «Миссис Владивосток» и «Первая вице-миссис Россия Европа».