Умер актер сериалов «Тайны следствия» и «Морские дьяволы» Дмитрий Лагачев

Актер Дмитрий Лагачев, известный по роли в сериале «Тайны следствия», скончался на 57-м году жизни. Об этом пишет пресс-служба Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) на официальном сайте.

Артист умер после продолжительной болезни. Дата и место похорон пока не называются.

Дмитрий Анатольевич Лагачев родился 28 ноября 1968 года. В 1990 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). С 1992 по 2011 год актер служил в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева, где сыграл почти в сорока спектаклях.

Среди его ролей: Анжело в «Комедии ошибок», Труффальдино в «Любови к одному апельсину», Загорецкий в «Горе от ума», Глумов в «Бешеных деньгах», Бармалей в «Айболите и Бармалее», а также Пушкин в «Покойном бесе».

В конце 1990-х артист пришел в кинематограф, снялся в сериалах «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Как в кино» и фильме «Гарпастум».

Лагачев являлся востребованным артистом дубляжа. На его счету 37 проектов, в том числе полнометражные художественные фильмы: «Хроники Нарнии», «Приключения Винни Пуха», «Пираты Карибского моря». Его голосом говорит ослик Иа-Иа в классической версии мультфильма «Винни-Пух».

С 2013 года — доцент в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов на кафедре режиссуры и актерского искусства.

Автор 10 научных публикаций, среди которых научно-методическое пособие «Уроки сценической речи: музыкально-ритмический тренинг» (в соавторстве с Васильевым Ю.А.) для высших учебных заведений.