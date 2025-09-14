В последнем видео с Наговициной нашли шокирующую деталь

В последнем видео от 2 сентября, снятым с дрона, рядом с палаткой погибшей альпинистки Натальи Наговициной заметили необычную находку.

Как пишет НТВ, 2 сентября оператор дрона запустил квадрокоптер к палатке Натальи, и в течение восьми минут дрон кружил над местом, где находилась Наталья. Все это время признаков жизни не наблюдалось, но при изучении кадров появились вопросы.

В частности, на видео попал неизвестно откуда взявшийся серый рюкзак рядом с палаткой, которого ранее не было. Предполагается, что он мог появиться незадолго до съемки – на нем не было ни снежинки, в то время как палатку буквально завалило снегом. Предполагается, что его могла выставить сама Наталья – например, она попыталась выбраться из палатки и могла попробовать начать самостоятельный спуск. Альпинисты говорят, что такое нельзя исключать теоретически, но на практике таких случаев не бывало.