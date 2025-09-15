Причиной смерти актера из "Тайн следствия" стал инфаркт

Близкие российского актера, артиста озвучания и дубляжа Дмитрия Лагачева рассказали причинах его скоропостижной кончины. 56-летний артист ушёл из жизни 13 сентября.

© Российская Газета

"Накануне с ним общались, расстались вечером. Он прекрасно выглядел, был бодр, энергичен, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало. Инфаркт, врачи не успели спасти", - рассказала aif.ru коллега актера Алена Францукова.

Она отметила, что "смерть не криминальная". По словам собеседницы издания, актер "все свое время отдавал работе, преподавал, участвовал в отборе актеров в театры, переживал за выпускников".

В фильмографии артиста такие проекты как "Гарпастум", "Тайны следствия", "Морские дьяволы". Он озвучивал ослика Иа-Иа в российских локализациях диснеевских мультфильмов про Винни-Пуха.

Заслуженный артист РФ Дмитрий Лагачев родился в 1968 году, окончил ЛГИТМиК. С 1992 по 2011 годы служил в Санкт-Петербургском ТЮЗе. На его счету роли в десятках театральных постановок.