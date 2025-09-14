Священник РПЦ рассказал, в каких случаях разрешается мастурбация

Русская православная церковь (РПЦ) сохраняет свою принципиальную позицию по вопросу мастурбации, рассматривая ее как проявление греховной страсти и нарушение христианских моральных норм. Тем не менее в рамках пастырской практики существует исключение, когда это действие может быть совершено без страстного намерения — исключительно в качестве вынужденной медицинской или юридической процедуры.

Об этом рассказал священнослужитель Игорь Сильченков.

— Есть ситуации, когда надо сдать анализы или образцы для судебно-медицинской экспертизы. В этой ситуации все обговаривается с духовником. Надо посоветоваться, как это сделать. Духовник подскажет, как это сделать бесстрастно, без греха, — сказал он.

Это касается случаев, когда мастурбация не является актом самоудовлетворения, а служит средством получения биоматериала для медицинской диагностики, лечения бесплодия или сбора доказательств для опровержения ложного обвинения в изнасиловании.

Церковь настоятельно предостерегает верующих от самостоятельного принятия таких решений без духовного руководства. Священник подчеркнул, что врачи, не обладающие знаниями о духовной жизни, могут давать рекомендации, которые противоречат христианской морали.

Таким образом, РПЦ не отменяет традиционного взгляда на мастурбацию как на грех, но устанавливает очень узкие рамки, в которых она может быть допустима не как моральная норма, а как вынужденная мера после получения индивидуального благословения от духовника.

Выступление священнослужителя опубликовано на его канале на YouTube.

