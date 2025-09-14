Глава Минздрава Михаил Мурашко спас мужчину в предынфарктном состоянии во время рейса по маршруту Москва — Ханой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, во время рейса Москва – Ханой 50-летнему россиянину стало плохо спустя три часа полёта из-за гипертонического криза. Экипаж вьетнамских авиалиний обратился за помощью к пассажирам. На борту находился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, направлявшийся в командировку на встречу с вьетнамским руководством. Он лично в течение часа оказывал помощь и стабилизировал состояние мужчины.

Благодаря медицинским мерам и приёму лекарств пассажир был спасён и благополучно добрался до Ханоя.

Ранее самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Нариты на Филиппины, совершил аварийную посадку в аэропорту Кансай в Японии. При эвакуации с помощью надувных трапов пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».