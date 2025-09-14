Движение для поездов открыли по одному пути после взрыва в Орловской области

Движение для поездов открыли по одному пути в Орловской области после произошедшего взрыва.

Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

— После завершения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области железнодорожники открыли движение по одному пути. В настоящее время пропуск поездов в обе стороны осуществляется в реверсивном режиме, — говорится в Telegram-канале перевозчика.

Одновременно ведутся работы по восстановлению инфраструктуры на втором пути. Железнодорожники прилагают все усилия для оперативного восстановления инфраструктуры и возобновления движения на участке по обоим путям, говорится в публикации.

13 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии. Позже стало известно о гибели еще одного правоохранителя.

О самом взрыве стало известно вечером того же дня.